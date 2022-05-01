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Педагоги "Кванториума" проведут в мае серию бесплатных мастер-классов для детей

Общество, 08:53 25 мая 2022

Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

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Серию бесплатных мастер-классов для детей и их родителей проведут педагоги детского технопарка "Кванториум" в ТРЦ "Матрешка" 24, 25 и 29 мая. Об этом сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

24 мая с 17 до 20 часов ребятам расскажут о четырех направлениях: "Промдизайн", "Энерджиквантум", "Робовкванториум" и "Автокванториум". 25 мая с 18 до 20 часов педагоги проведут мастер-классы по "Аэроквантуму" и "Энерджиквантум". 29 мая с 15 до 17 часов будущих техников-новаторов ждут на "IT-квантуме", "Геоквантуме" и "Промдизайне".

Все встречи пройдут на третьем этаже ТРЦ "Матрешка".

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# дети , кванториум , мастер-классы

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