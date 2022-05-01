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В Тюмени танцоры школы искусств "Этюд" дадут благотворительный концерт

Общество, 09:36 25 мая 2022

Детская школа искусств "Этюд" Тюмень во ВКонтакте | Фото: Детская школа искусств "Этюд" Тюмень во ВКонтакте

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Воспитанники школы искусств "Этюд" дадут благотворительный спектакль "По ту сторону нет..." ко Дню защиты детей в Тюмени 29 мая. Средства от продажи билетов пойдут на помощь центру детей-инвалидов и сирот "Творчество".

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила менеджер учреждения Марина Нечаева.

"Это наш дебют в сфере благотворительности. Мы давно вынашивали эту идею. Наконец решили попробовать. В школе есть своя волонтерская организация. Ансамбль танца "Вертикаль" активно принимает участие в подобных мероприятиях Тюмени. В этот раз мы решили стать не участниками, а организаторами благотворительного концерта", - рассказала Марина Нечаева.

В хореографическом спектакле "По ту сторону нет..." выступят воспитанники школы с танцевальными номерами. Они расскажут об отношениях между детьми и и родителями, что кроется за родительским "нет".

Мероприятие пройдет в тюменском Доме культуры "Поиск" (ул. Александра Пушкина 10) 29 мая в 16 часов.

Приобрести билеты можно по ссылке.

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# благотворительность , дети-инвалиды , дети-сироты , детская школа искусств

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