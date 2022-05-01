Всероссийский фестиваль косторезного искусства впервые пройдет в Тобольске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийский фестиваль косторезного искусства впервые пройдет в Тобольске с 25 июня по 2 июля 2022 г. Свои лучшие работы на конкурс представят мастера от Москвы до Камчатки, сообщает администрация города.

Во время фестиваля откроют выставку-продажу изделий из кости, пройдут мастер-классы.

Заявки на участие в фестивале принимают на почту mau_kit@mail.ru. Дополнительная информация по телефону 8 (3456) 22 60 89. Ознакомиться с положением можно по ссылке.

Добавим, косторезное искусство известно в Тобольске с 17 века. Родоначальниками резьбы по кости стали сосланные шведские офицеры, взятые в плен во время Северной войны. Сегодня Тобольская косторезная фабрика считается единственной в мире фабрикой резки по кости. Именно здесь хранится уникальная коллекция произведений из мамонтовой кости, зуба кашалота и клыка моржа.