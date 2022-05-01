Трое абитуриентов из Тюмени претендуют на поступление в ГИТИС по итогам онлайн-прослушивания

| Фото: предоставлено пресс-службой МТС в Тюмени | Фото: предоставлено пресс-службой МТС в Тюмени

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Трое абитуриентов из Тюмени попали в число лучших на онлайн-прослушивании в ГИТИС. Мероприятие среди школьников Урала состоялось в рамках творческого благотворительного проекта "Поколение М" компании МТС.

В онлайн-прослушиваниях, которые провел педагог ГИТИСа, актер театра и кино Алексей Калинин, приняли участие 200 абитуриентов. Школьники из Тюмени, Тобольска, Ишима и Юргинского района читали произведения Евгения Евтушенко, Владимира Высоцкого, Иосифа Бродского и других авторов.

В число лучших вошли 28 уральских ребят, в том числе тюменцы Аня Буй, Никита Валихин и Артем Саттаров. Ребят пригласили к очному участию во втором туре прослушиваний. Самые достойные кандидаты будут рекомендованы для поступления в театральный вуз.

Те, кто не прошел испытания или не успел на них записаться, могут воспользоваться еще одним шансом.

"Если вам от 15 до 18 лет, участвуйте в проекте "Поколение М", который выступает базой для прохождения первого тура творческих испытаний. Для этого нужно на нашем сайте посмотреть мастер-классы, затем снять на видео басню, стихотворение, песню или отрывок из прозы в собственном исполнении и загрузить работу на сайт до 31 мая 2022 года. Также будет выбран один победитель, который в дополнение к творческому зачету отправится в Москву с персональной экскурсией по ГИТИСу и посещением спектакля в учебном театре", — рассказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.