  • 25 мая 202225.05.2022среда
  • USD56,9690
    EUR58,8705
  • В Тюмени 24..26 С 6 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени автопарк скорой помощи пополнился 16 новыми автомобилями

Губернатор, 12:55 25 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Зинната Садыкова переизбрали председателем духовного управления мусульман Тюменской области

16 новых автомобилей поступили в автопарк тюменской скорой медицинской помощи. Это современные, надежные машины, укомплектованные необходимым оборудованием.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

По статистике, отметил глава региона, в Тюмени и Тюменском районе бригады ежесуточно оказывают помощь 500 и более пациентам. Автомобили службы 03 работают интенсивно, за пять лет они вырабатывают свой ресурс. В скором времени новые машины выйдут на линию.

"В 2022 году мы уже закупили и поставили в больницы области девять машин скорой помощи за счёт областного бюджета и 39 автомобилей санитарного транспорта по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Работу по замене автопарка продолжим", - написал Александр Моор.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , скорая медицинская помощь

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:55 25.05.2022В Тюмени автопарк скорой помощи пополнился 16 новыми автомобилями
08:30 24.05.2022Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с Днем славянской письменности и культуры
16:30 23.05.2022Александр Моор: товарооборот между Тюменской областью и Арменией может быть увеличен кратно
12:34 23.05.2022Погорельцы из Тюменского и Абатского районов получат единовременные выплаты