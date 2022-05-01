В Тюмени автопарк скорой помощи пополнился 16 новыми автомобилями

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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16 новых автомобилей поступили в автопарк тюменской скорой медицинской помощи. Это современные, надежные машины, укомплектованные необходимым оборудованием.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

По статистике, отметил глава региона, в Тюмени и Тюменском районе бригады ежесуточно оказывают помощь 500 и более пациентам. Автомобили службы 03 работают интенсивно, за пять лет они вырабатывают свой ресурс. В скором времени новые машины выйдут на линию.

"В 2022 году мы уже закупили и поставили в больницы области девять машин скорой помощи за счёт областного бюджета и 39 автомобилей санитарного транспорта по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Работу по замене автопарка продолжим", - написал Александр Моор.