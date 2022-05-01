Зинната Садыкова переизбрали председателем духовного управления мусульман Тюменской области
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Муфтий Зиннат Садыков переизбран на пост председателя духовного управления мусульман Тюменской области, сообщает ТРО политической партии "Единая Россия".
В ходе отчетно-выборного съезда глава духовного управления мусульман Тюменской области Зиннат Садыков был переизбран на новый срок полномочий.
"Приветствовал от имени депутатов областной думы участников отчетно-выборного съезда духовного управления мусульман региона, на котором был избран его председатель. Зиннат Садыков на этот пост избран третий раз", — написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.