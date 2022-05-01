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Зинната Садыкова переизбрали председателем духовного управления мусульман Тюменской области

Общество, 13:15 25 мая 2022

ТРО политической партии "Единая Россия" | Фото: ТРО политической партии "Единая Россия"

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Муфтий Зиннат Садыков переизбран на пост председателя духовного управления мусульман Тюменской области, сообщает ТРО политической партии "Единая Россия".

В ходе отчетно-выборного съезда глава духовного управления мусульман Тюменской области Зиннат Садыков был переизбран на новый срок полномочий.

"Приветствовал от имени депутатов областной думы участников отчетно-выборного съезда духовного управления мусульман региона, на котором был избран его председатель. Зиннат Садыков на этот пост избран третий раз", — написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

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# Андрей Артюхов , Зиннат Садыков , ислам

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