Зинната Садыкова переизбрали председателем духовного управления мусульман Тюменской области

| Фото: ТРО политической партии "Единая Россия" | Фото: ТРО политической партии "Единая Россия"

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Муфтий Зиннат Садыков переизбран на пост председателя духовного управления мусульман Тюменской области, сообщает ТРО политической партии "Единая Россия".

В ходе отчетно-выборного съезда глава духовного управления мусульман Тюменской области Зиннат Садыков был переизбран на новый срок полномочий.

"Приветствовал от имени депутатов областной думы участников отчетно-выборного съезда духовного управления мусульман региона, на котором был избран его председатель. Зиннат Садыков на этот пост избран третий раз", — написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.