Хранить криптовалюту лучше в "холодном кошельке", уверен специалист тюменской IT-компании

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Хранить криптовалюту лучше в "холодном кошельке" - это что-то вроде флешки, с которой похитить электронную наличность практически невозможно, потому что она не имеет постоянного доступа к интернету. Это один из самых безопасных способов ее хранения.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал заместитель генерального директора по информационной безопасности ГК "Анлим" Дмитрий Кондратьев.

"Но "холодный кошелек" неудобен. С ним сложно, если вы хотите отправить, принять, обменять, обналичить валюты. Подходит именно для хранения. Многие пользуются криптобиржами, но они небезопасны и постоянно взламываются. И, если приобрели монеты на бирже, то сразу же переводите их на кошелек", - советует эксперт.

Самый надежный способ хранения – некастодиальный кошелек. Это приложение для хранения монет на телефоне или ПК. Но вход в него осуществляется только по seed-фразе - это список слов, которые хранят всю информацию, необходимую для восстановления биткоин-кошелька.

Криптовалюту в России рано или поздно разрешат в качестве платежного средства. Об этом заявил Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Все склонны к пониманию того, что это тенденция времени. Рано или поздно, в том или ином формате это будет осуществляться, но еще раз: это должно быть легально, корректно, в соответствии с теми требованиями и правилами, которые будут сформулированы, в первую очередь, регулятором - Центральным банком, и, естественно, правительством", - рассказал он "Интерфаксу".

Пока Центробанк выступает против использования криптовалюты как платежного средства. Ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева говорила о том, что у регулятора вызывает обеспокоенность повышенная волатильность криптовалют, их способность заражать финансовую систему и возможная угроза правам потребителей. Однако недавно Банк России согласился пойти навстречу позиции правительства в части разрешения майнинга криптовалют.

По словам тюменского IT-специалиста Дмитрия Кондратьева, есть ряд общепринятых правил кибергигиены. Они применимы не только к криптовалюте. Необходимо им следовать, чтобы в целом защитить данные.

"Заведите отдельную карту для покупок в интернете, отключите функцию автозаполнения в браузере, установите менеджер паролей, создайте разные пароли для разных аккаунтов, будьте всегда осторожными при открытии ссылок и файлов, пользуйтесь только официальными приложениями, очищайте почту от спама, установите антивирус, обновляйте ПО всех устройств, удаляйте ненужные файлы и приложения", - говорит специалист.

При этом пароли должны быть такими, что их невозможно запомнить. К каждой онлайн-площадке нужно создавать индивидуальную комбинацию, как и для каждого нового аккаунта.

"Хорошей привычкой считается – периодически менять пароли от важных сервисов. Дополнительно к паролю используйте двухфакторную аутентификацию. Каждый год в сеть заливают огромные базы данных со слитыми паролями, поэтому не забывайте обновлять свои старые пароли. Лучше всего использовать пароль, состоящий из более 15 цифр, символов и букв разных регистров", - уверен Дмитрий.

Анжела Лебедева