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Яйца за макулатуру подарят на экопразднике в торговом центре Тюмени

Общество, 14:01 25 мая 2022

птицефабрика "Пышминская" во ВКонтакте | Фото: птицефабрика "Пышминская" во ВКонтакте

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Яркий праздник в поддержку окружающей среды со сбором макулатуры и розыгрышем подарков проведет птицефабрика "Пышминская" совместно с проектом "Покупай тюменское" и компанией "Миротворец" в ТРЦ "Гудвин" с 12 до 14 часов 4 июня.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала коммерческий директор предприятия Лидия Лысова.

"Мы хотим в очередной раз привлечь внимание тюменцев к вопросам защиты окружающей среды. Показать, что с осознанного потребления начинается личный вклад каждого в разумное использование природных ресурсов и их сохранения для будущих поколений", - подчеркнула она.

Лидия Лысова рассказала, что не останутся без внимания и дети, для них проведут мастер-класс по изготовлению поделок из картонных ячеек. Тюменцы, которые принесут больше трех килограммов макулатуры, получат в подарок пышминские яйца или подарки от партнеров мероприятия.

Приглашенные эксперты расскажут гостям праздника, как правильно сортировать отходы, и научат принципам разумного потребления.

Всю собранную макулатуру отправят на переработку.

птицефабрика "Пышминская" во ВКонтакте | Фото: птицефабрика "Пышминская" во ВКонтакте

Инна Кондрашкина

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# Покупай тюменское , птицефабрика Пышминская , экология , яйца

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