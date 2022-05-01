Урок безопасности для детей провели в Тюмени волонтеры отряда "ЛизаАлерт"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Уроки безопасности для тюменских ребят и концерт от регионального поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" прошел в сквере Депутатов в Международный день пропавших детей 25 мая.

Волонтеры рассказали ребятам, что делать, если потерялся в торговом центре, городе или лесу, сообщил корреспонденту "Тюменской линии" региональный представитель отряда Станислав Башмаков.

"Дети с родителями подходят, смотрят наши стенды, а мы с ними разговариваем, говорим как вести себя в той или иной ситуации. Так, если ребенок потерялся в торговом центре, лучше ему стоять на месте, либо подойти к охраннику или администратору с просьбой помочь. Если на улице, то у нас есть в городе островки безопасности — это магазины "Пятерочка" или Сбер. Нужно зайти внутрь и попросить сотрудника найти родителей. Они уже знают, как действовать дальше", - добавил Станислав Башмаков.

Одним из участников мероприятия стал тюменец Александр и его дочь Настя. Специалисты поискового отряда подарили девочке брошюру с "Безвредными советами".

"Настя разобралась во всем, куда обращаться, если потеряется. Дома мы тоже обязательно говорим ей, что к чужим людям подходить нельзя, конфеты у них не брать и чтобы всегда была на виду у родителей. А летом просим далеко на самокате не кататься одной и соблюдать правила дорожного движения", - поделился Александр.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На сцене выступали коллективы студии творчества "Горизонты", прошли уроки самообороны для ребят, показательные выступления спортсменов от федерации ушу спортивно-оздоровительного комплекса "Дорожник". Также организаторы создали инсталляцию "Они не найдены". На стенде разместили 34 листовки с пропавшими в России детьми.

Отметим, в 2021 году в поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" поступило 8 тыс. 582 заявки, из них 7 тыс. 803 ребенка найдены живыми. В 2022 году — 3 тыс. 181 заявки, найдено — 2 тыс. 831 ребят. В Тюменской области в 2021 году поисковикам поступило 57 заявок на поиск несовершеннолетних. Из низ 44 ребенка найдены, живы. С начала 2022 года добровольцы регионального отряда "ЛизаАлерт" нашли 18 детей, которые потерялись.

"Как только понимаете, что человек пропал, сразу звоните в полицию и на нашу горячую линию по номеру 8-800-700-54-52", — подчеркнул региональный представитель добровольческого отряда "ЛизаАлерт".

Виктория Макарова