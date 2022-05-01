Школу и детский сад построят в новом жилом районе Восточного округа Тюмени

ГУС Тюменской области ГУС Тюменской области

Далее в сюжете Рейс из Тюмени в Минеральные Воды с 4 июня запускает авиакомпания "Ямал"

В новом жилом районе, который еще только начинает застраиваться между улицей Федюнинского, Медгородом, ЖК "Ожогино" и "Апрель", планируется построить школу и детский сад. Об этом сообщил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

"Сейчас в стадии активного обсуждения находится решение о начале проектирования большой школы на 1 тысячу 300 учебных мест и детского сада на более чем 300 мест. Там эти объекты обязательно появятся в самой ближайшей перспективе", - уточнил он.

В 2023 году в Тюменской области начнется строительство еще, как минимум, шести детских садов. Проектная документация на них уже подготовлена. По четырем детским садам документы в разработке, добавил Перевалов.

Сейчас работы идут на четырех площадках в Тюмени. В Ямальском-2 возводят самый большой в области детский сад. В нем будут готовы принять 550 детей. Уже выполнены работы по наружным системам канализации, отопления и водоснабжения, завершается отделка, обустраивается кровля, которую покроют битумной черепицей. В Ново-Патрушево в июле 2022 года сдадут здание, рассчитанное на 320 воспитанников. Детсады строятся и в других районах: в Антипино - на 318 мест, в микрорайоне "Березняковский" - на 360. В 2021 году в регионе ввели в эксплуатацию семь детских садов на 1 тыс. 945 мест.

Оксана Корнеенкова