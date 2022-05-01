Рейс из Тюмени в Минеральные Воды с 4 июня запускает авиакомпания "Ямал"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Улететь из Тюмени в Минеральные Воды на Airbus A-320 можно с 4 июня. Полеты по этому направлению пройдут по вторникам и субботам. Из аэропорта Рощино вылет в 15 часов 35 минут, прибытие в курортный город в 17 часов 15 минут по местному времени, сообщает авиакомпания "Ямал".

"Новый рейс в Минеральные Воды предоставит жителям Тюмени дополнительные возможности для туристических путешествий на курорты и в санатории Кавказских Минеральных Вод – это направление сейчас на пике популярности. Как и Сочи, куда мы увеличили количество дополнительных рейсов, сделав это направление для тюменцев ежедневным", - говорит гендиректор авиакомпании "Ямал" Артем Лобачев.

Добавим, что с 1 июня рейсы из Тюмени в Сочи станут ежедневными. Билеты на ежедневные дополнительные рейсы Тюмень – Сочи доступны для оформления в кассах авиакомпании "Ямал" и онлайн. Расписание дополнительных и новых рейсов действительно до окончания весенне-летнего сезона – 30 сентября 2022 года.

Подробно ознакомиться с тарифами и условиями их применения можно на главной странице официального сайта.