В Тюмени открыли лабораторно-исследовательский центр компании "НОВАТЭК"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Ввод в эксплуатацию самого современного в России лабораторно-исследовательского центра компании "НОВАТЭК" в Тюмени – важное событие для региона. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, ознакомившись с результатами реализации этого крупного инвестиционного проекта.

Глава региона и председатель правления ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон осмотрели часть лабораторий.

Центр включает в себя семь лабораторий – по комплексному исследованию керна, флюидов, буровых и тампонажных растворов, жидкостей и пропантов для проведения гидроразрывов пласта, исследованию многомерзлых грунтов, лабораторию надежности нефтегазового промысла и лабораторию экологического мониторинга.

Площадь исследовательского центра, в котором уже создано около 200 высокотехнологичных рабочих мест с достойной оплатой труда, составляет 13,5 тыс. кв. метров. В его состав входят хранилище керна и склад лабораторных образцов. Среди оборудования центра есть уникальные установки, не имеющие аналогов в России. Масштабный инвестпроект реализован при поддержке правительства Тюменской области.

Как отметил Леонид Михельсон, новый лабораторный центр позволит компании проводить большой комплекс исследований силами специалистов научно-технического центра в Тюмени. Он также внесет значительный вклад в развитие научно-технического потенциала отечественной нефтегазовой отрасли в целом, позволит повысить оперативность и качество проводимых исследований, а также снизит зависимость НОВАТЭКа от внешних подрядчиков.

НОВАТЭК – надежный партнер Тюменской области, активно инвестирующий в развитие интеллектуального капитала региона, сообщил губернатор.

"По инициативе компании в 2015 году в тюменских средних школах открылись первые корпоративные классы, ставшие для наших юных земляков важной ступенью на пути к будущей профессии. Первые выпускники уже пришли на производство. Подобный формат обучения становится все более востребованным", – подчеркнул Александр Моор.

Губернатор выразил уверенность в том, что расширение передового отраслевого научного центра в Тюмени активизирует деятельность промышленного кластера, упрочит стратегическое значение региона в развитии нефтегазовой отрасли и будет способствовать решению актуальных задач в сфере импортозамещения.