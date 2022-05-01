Молодежи Тюмени помогут разобраться в социальном проектировании

| Фото: из сообщества "Мультицентр «Моя территория» | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Мультицентр «Моя территория» | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

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Тюменцы от 14 до 35 лет, у которых есть идеи, могут подать заявки на участие в проекте "Мастерская социального дизайна" до 26 мая. Первый очный блок стартует 3 июня.

"Мастерская социального дизайна" — проект для инициативной молодежи, которая готова учиться создавать и менять жизнь города к лучшему. Участников проекта ждет поэтапное обучение аспектам социального проектирования с осваиванием знаний в течение практически двух лет. Их будут сопровождать наставники.

Первый блок продлится три дня. Участники пройдут тренинг на знакомство и сплочение, узнают о деятельности общественных, добровольческих организаций, станут участниками игры "Мой выбор", ознакомятся с успешными кейсами реализации социальных проектов в областной столице. Также они обучатся основам социального проектирования, способам поиска и получения поддержки для реализации проекта.

Спикерами первого блока станут председатель Совета тюменского регионального общественного движения "Альянс социально ориентированных НКО" Михаил Мельцер, ведущий специалист по работе с молодежью центра "Дзержинец" Татьяна Обухова, специалист по работе с молодежью центра "Дзержинец" Юлия Стафеева, приглашенные спикеры и представители сектора НКО региона.

"Жду всех на "Мастерской социального дизайна", чтобы научить тому, как создавать социальные проекты, которые будут эффективно решать проблемы нашего общества. Слушатели узнают, где найти ресурсы на реализацию идей, как повысить шансы на успех при участии в конкурсах грантовой поддержки, а также как выстраивать работу с партнерами и СМИ. В рамках интернет-проекта "По полочкам" мы детально проработаем проекты каждого участника "Мастерской социального дизайна", — поделилась Юлия Стафеева.

Михаил Мельцер отметил, что сегодня открываются возможности для развития взаимодействия общественного сектора, бизнеса и органов власти. Он расскажет, как развить это партнерство и научиться вместе реализовывать социально-значимые задачи.

Обучающие занятия пройдут в молодежном пространстве "Город молодых" на ул. Механической с июня по ноябрь 2023 года. Команда экспертов в области социального проектирования подготовила программу, направленную на обучение молодежи реализации общественных инициатив.

Подать заявку можно по адресу: infomol72@gmail.com. Также 28 мая необходимо пройти собеседование. Ознакомиться с положением можно по ссылке.

Инна Пахомова