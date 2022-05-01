Тюменская медиакомпания "Сибинформбюро" организовала трансляции чемпионата России по киберспорту в Белгороде

| Фото: Медиахолдинг "Сибинформбюро" | Фото: Медиахолдинг "Сибинформбюро"

Тюменский холдинг "Сибинформбюро" организовал трансляции чемпионата России по киберспорту, который прошел в Белгороде 21 и 22 мая, сообщает пресс-служба учреждения.

Медиакомпания отвечала за техническое и операторское сопровождение. В работе было задействовано 12 камер различной крупности, за камерами работали девять тюменских видеооператоров. Федерация компьютерного спорта России доверила трансляцию "Сибинформбюро", поскольку холдинг регулярно проводит многокамерные прямые трансляции спортивных и культурных событий, которые отвечают требованиям международного уровня.

Добавим, турнир по киберспорту прошёл в течение двух дней в "Белгород-Арене", за которым следило сообщество геймеров и фанатов. Трансляции каждого игрового дня продолжались более 13 часов. В программу чемпионата входили соревнования по Clash Royale, Tekken 7, NHL 2022, Starcraft 2, DCL и Dota 2, шоу-матчи, презентации и косплей-дефиле. Призовой фонд составил 3,6 млн рублей.