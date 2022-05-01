Тюменцы разработали обучающий симулятор пожарно-технического минимума

| Фото: Технопарк Тюмень в Telegram | Фото: Технопарк Тюмень в Telegram

Далее в сюжете В Тюмени улица Кармацкого станет четырехполосной

Обучающий симулятор, который позволяет отработать знания и навыки при эвакуации и возникновении пожара, создала тюменская группа компаний "Студия 42". Программа представляет собой интерактивный тренажер с использованием 3D-анимации и блока контроля знаний.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил руководитель направления симуляторов Ильдар Саттаров.

"У нас возникла идея сделать глобальный проект, который позволяет решать вопросы подготовки сотрудников на предприятиях. Также мы работаем со школами для обучения детей. Комиссия МЧС изучила симулятор и признала его полезным для подготовки детей. Мы с образовательным учреждением делали экспериментальные замеры, собирали несколько групп школьников. По итогам, уровень знаний в сфере пожарной безопасности после тренировки у них вырастает на 90 процентов", - рассказал руководитель.

Изначально тренировка проводится по трем базовым сценариям: эвакуация, попытка тушения на первичных стадиях пожара, невозможность выбраться из помещения из-за определенных обстоятельств. В зависимости от сценария выбираются этаж возгорания, место появления пользователя, уровень сложности. Также могут быть добавлены специальные объекты: самоспасатели, другие люди, телефон, ткань, маркер, вода. Локация для обучения может быть типовой, либо повторять реальный объект.

"Надо понимать, что симулятор - не игрушка. В нем есть модель расписания пламени, дыма. Вы не сторонний зритель, вы непосредственный участник. За счет эмоционального погружения можно очень быстро запомнить главный порядок 5-6 действий, которые необходимо сделать в первую очередь", - добавил Ильдар Саттаров.

Проект симулятора в 2021 году получил грантовую поддержку Фонда содействия инновациям.

В будущем разработчики планируют сделать обучающую программу доступной для обычных граждан, адаптировать симулятор пожарно-технического минимума для интернет-браузера, мобильного устройства.

Добавим, команда разработчиков является резидентами Тюменского технопарка, инновационного центра Сколково, Фонда развития интернет-инициатив.

Юлия Карандашева