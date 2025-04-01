Тюменская область заняла первое место по реализации нацпроектов в 2024 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область стала первой среди регионов России по реализации национальных проектов в 2024 году. Все показатели выполнили на 100 %. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

"Напомню, что работа в рамках нацпроектов ведётся по инициативе президента России Владимира Владимировича Путина. Благодаря им появляются новые школы и больницы, современные спортивные объекты, парки и скверы, дороги и многое другое. Важнейшая задача в реализации нацпроектов – своевременно заключить все необходимые контракты с подрядчиками, поставщиками оборудования и материалов", - отметил глава региона.

За первые три месяца 2025 года более чем на 60 % от планового объёма заключили контракты по проектам "Семья" и "Продолжительная и активная жизнь". Более 80 % составляет уровень законтрактованности нацпроектов "Молодежь и дети" и "Инфраструктура для жизни".