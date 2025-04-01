158 км сетей построят в Тюменской области в 2025 году по программе газификации

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительство 158,3 км газовых сетей запланировано в Тюменской области в 2025 году по программе газификации. Газ придет в 1 тыс. 607 домовладений в 16 негазифицированных населенных пунктах Абатского, Вагайского, Исетского, Ишимского, Казанского, Нижнетавдинского, Сладковского районах и Голышмановского и Заводоуковского муниципальных округов. По 12 объектам планируется выполнение проектно-изыскательских работ, сообщает региональный департамент ЖКХ.

По программе догазификации населенных пунктов Тюменской области на 21 апреля 2025 года принята 25 тыс. 901 заявка на подключение. До границ 19 тыс. 717 земельных участков уже построены подводящие газопроводы.

За счет областных бюджетных средств органы местного самоуправления предоставляют социальную поддержку на газификацию домовладений гражданам 49 льготных категорий. В их числе участники СВО, многодетные семьи, инвалиды, ветераны труда, ветераны боевых действий, одиноко проживающие пенсионеры, малоимущие семьи. Размер социальной поддержки определяется в зависимости от фактической стоимости выполненных работ по газификации жилого дома и составляет до 156 тыс. рублей.

Всего в Тюменской области газифицировано 573 сельских населенных пункта. Ещё в 242 поселка газ придет в ближайшие четыре года. Ускоренному строительству сетей газа будет способствовать заключение нового регуляторного контракта.