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Пьяный водитель Mercedes устроил ДТП в Тюмени

Происшествия, 11:51 24 апреля 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два автомобиля Mercedes и Nissan Bluebird столкнулись на ул. Чекистов в Тюмени. По предварительной информации, 34-летний водитель Mercedes выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другой машиной, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

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В результате ДТП ранения получили 30-летний водитель и 35-летний пассажир автомобиля Nissan. При освидетельствовании водителя Mercedes показания алкотестера составили 0,87 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. За минувшие полтора года на его счету 21 факт превышения скоростного режима, зафиксированных камерами на дорогах. Штрафы оплачены.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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