  • 24 апреля 202524.04.2025четверг
  • USD82,3637
    EUR94,5723
  • В Тюмени 12..14 С 6 м/с ветер юго-восточный

15 требований об удалении персональных данных выдали в Тюменской области за год

Общество, 11:29 24 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

15 требований об удалении персональных данных, которые обрабатываются незаконно, выдали в Тюменской области за 2024 г. По таким правонарушениям составили 41 протокол, привела данные руководитель управления Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО – Югре и ЯНАО Оксана Шевченко на "Инфофоруме" в Тюмени.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Объем собираемых организациями персональных данных должен соответствовать целям. Каждый оператор обязан понимать угрозы и риски. За 2024 года по рассмотрению обращений об утечке данных от одного до 10 человек мы направили операторам 73 требования о приведении деятельности в соответствие законодательству. Ещё 15 требований об удалении персональных данных, которые незаконно обрабатываются, и составили 41 протокол об административном правонарушении. Штрафы увеличатся с 30 мая текущего года. Их размеры зависят от количества и объема утечек информации", - подчеркнула руководитель надзорного ведомства.

По ее словам, это должно простимулировать руководителей организаций внимательно относиться к вопросам обработки и использования внутри своих рабочих процессов персональных данных. "Чувствительная информация требует постоянного внимания", - подытожила эксперт.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# информационная безопасность , персональные данные

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:40 24.04.2025158 км сетей построят в Тюменской области в 2025 году по программе газификации
11:29 24.04.202515 требований об удалении персональных данных выдали в Тюменской области за год
11:07 24.04.2025В Тюмени временно закроют один из съездов развязки Дружбы - Мельникайте
10:23 24.04.2025Пресс-конференция о безопасности в праздничные и выходные дни

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора