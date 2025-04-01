15 требований об удалении персональных данных выдали в Тюменской области за год

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

15 требований об удалении персональных данных, которые обрабатываются незаконно, выдали в Тюменской области за 2024 г. По таким правонарушениям составили 41 протокол, привела данные руководитель управления Роскомнадзора по Тюменской области, ХМАО – Югре и ЯНАО Оксана Шевченко на "Инфофоруме" в Тюмени.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Объем собираемых организациями персональных данных должен соответствовать целям. Каждый оператор обязан понимать угрозы и риски. За 2024 года по рассмотрению обращений об утечке данных от одного до 10 человек мы направили операторам 73 требования о приведении деятельности в соответствие законодательству. Ещё 15 требований об удалении персональных данных, которые незаконно обрабатываются, и составили 41 протокол об административном правонарушении. Штрафы увеличатся с 30 мая текущего года. Их размеры зависят от количества и объема утечек информации", - подчеркнула руководитель надзорного ведомства.

По ее словам, это должно простимулировать руководителей организаций внимательно относиться к вопросам обработки и использования внутри своих рабочих процессов персональных данных. "Чувствительная информация требует постоянного внимания", - подытожила эксперт.

Оксана Корнеенкова