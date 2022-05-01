В Тюмени улица Кармацкого станет четырехполосной

| Фото: с личной страницы Руслана Кухарука во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Руслана Кухарука во ВКонтакте

Четырехполосную дорогу построят по ул. Т. Кармацкого в квартале строящегося района по ул. Алебашевской – Дружбы – Мельникайте – р. Тура. Этот важный объект соединит основные городские магистрали и обеспечит транспортную доступность районов развивающейся жилой застройки.

Об этом глава Тюмени Руслан Кухарук написал на своей странице во ВКонтакте.

"Конечно же, все работы проводятся комплексно: предусмотрено устройство водоотводных канав, канализации сетей связи, устройство тротуаров, велодорожек и наружного освещения", - добавил он.

Выездное совещание по объектам улично-дорожной сети прошло по разным адресам 25 мая. Подрядные организации приступили к выполнению работ заранее. Этому способствовала качественная подготовка к строительному сезону и теплая погода, которая установилась в апреле и мае. Дорожные работы в городе ведутся в рамках нескольких программ: национального проекта "Безопасные и качественные дороги", муниципальные программы, реализация проектов за счет инфраструктурных бюджетных кредитов.

По ул. Владимира Полякова, автомобильная дорога "Обход города Тюмени, ремонт выполняется в два этапа. 30% работ уже выполнено. Ведется замена песчаного и щебеночного оснований, скоро рабочие приступят к устройству асфальтобетонного покрытия.

"Мы учли пожелания жителей и предусмотрели парковки и остановки общественного транспорта. Управой был сделан тротуар, ведущий к остановке", - отметил Кухарук.

По ул. Калинина /Фармана Салманова в районе границ улиц Губернская – Закалужская – Московский тракт идет работа по обустройству земляного полотна будущей шестиполосной магистрали. Ее протяженность составит более 2 км. В ходе реализации этого проекта будет сделана не только проезжая часть, но и тротуары, удобные остановки, велодорожки, – всё в соответствии с требованиями, предъявляемыми к стандартам комфортной и безопасной среды.

"К работам на этом объекте подрядчики только приступили. Я дал поручение специалистам ЛесПаркХоза и управы КАО, чтобы они перенесли деревья, выросшие самосевом на месте проведения работ, на другие территории", - сказал глава Тюмени.

Дороги по улицам К. Посьета, Н. Никитина, В. Трофимовой в Ново-Патрушево строятся по федеральной программе "Стимул". Ее реализация рассчитана на несколько лет, этапы ввода в эксплуатацию дорог "привязаны" к сроку сдачи домов.