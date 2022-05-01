  • 26 мая 202226.05.2022четверг
  • USD56,2996
    EUR57,9210
  • В Тюмени 17..19 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Первый турнир по спортивной аэробике на призы чемпионки мира Евгении Чаюн пройдет в Тюмени

Спорт, 08:32 26 мая 2022

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Первый турнир по спортивной аэробике на призы чемпионки мира Евгении Чаюн состоится в многофункциональном спортцентре "Олимпия" 30 и 31 мая. Об этом сообщает областной департамент физической культуры спорта и допобразования.

Участие примут более 200 спортсменов от 6 до 17 лет из Екатеринбурга, Перми, Нижневартовска, Омска, Нягани, Заводоуковска, Нефтеюганска, Верхней Салды, Тобольска, Тюменского района и Тюмени.

Торжественное открытие пройдет 30 мая в 13 часов. В первый день выступления начнутся в 10 часов, во второй — в 11 часов.

Евгения Чаюн — победитель множества соревнований различного уровня, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира в 2012 и 2014 годах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# аэробика , соревнования , спортивная аэробика , турнир

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:32 26.05.2022Первый турнир по спортивной аэробике на призы чемпионки мира Евгении Чаюн пройдет в Тюмени
17:46 25.05.2022Тюменские дзюдоисты вошли в состав российской сборной
16:38 25.05.2022Тюменская медиакомпания "Сибинформбюро" организовала трансляции чемпионата России по киберспорту в Белгороде
16:16 25.05.2022Красноярец Никита Некипелов стал новым блокирующим в волейбольном клубе "Тюмень"