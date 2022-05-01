Первый турнир по спортивной аэробике на призы чемпионки мира Евгении Чаюн пройдет в Тюмени

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Первый турнир по спортивной аэробике на призы чемпионки мира Евгении Чаюн состоится в многофункциональном спортцентре "Олимпия" 30 и 31 мая. Об этом сообщает областной департамент физической культуры спорта и допобразования.

Участие примут более 200 спортсменов от 6 до 17 лет из Екатеринбурга, Перми, Нижневартовска, Омска, Нягани, Заводоуковска, Нефтеюганска, Верхней Салды, Тобольска, Тюменского района и Тюмени.

Торжественное открытие пройдет 30 мая в 13 часов. В первый день выступления начнутся в 10 часов, во второй — в 11 часов.

Евгения Чаюн — победитель множества соревнований различного уровня, серебряный и бронзовый призер чемпионата мира в 2012 и 2014 годах.