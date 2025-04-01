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Пресс-конференция о безопасности в праздничные и выходные дни

Общество, 10:23 24 апреля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции "Безопасность в праздничные и выходные дни: меры предосторожности при укусе клеща, профилактика травматизма, безопасное поведение на дороге, правила разведения огня на придомовой территории" начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" в 11 часов.

Спикеры: заместитель главного врача по медицинской части Областной инфекционной клинической больницы Галина Борисова; начальник центра сочетанной травмы и реконструктивной микрохирургии, врач-травматолог-ортопед Областной клинической больницы №2, кандидат медицинских наук Виталий Архипенко; начальник отделения по пропаганде отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Тюмени Алла Жолудева; заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тюмени Главного управления МЧС России по Тюменской области Евгений Гаврилович.

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10:23 24.04.2025Пресс-конференция о безопасности в праздничные и выходные дни

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