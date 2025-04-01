В Тюмени временно закроют один из съездов развязки Дружбы - Мельникайте
Движение транспорта по первому съезду развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы закроют в Тюмени с 25 апреля по 4 мая. Ограничения связаны с выполнением работ по дорожному строительству, сообщает городская администрация.
Объехать перекрытый участок можно по улице Мельникайте.
Участникам дорожного движения рекомендуют заранее планировать маршрут движения, обращать внимание на дорожные знаки, соблюдать Правила дорожного движения РФ.