В ТюмГУ начинаются подготовительные курсы для выпускников колледжей

| Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Далее в сюжете Тюменский опыт расчетов в нефтегазовой отрасли представили на национальном саммите

Подготовительные курсы к экзаменам в Тюменский госуниверситет для выпускников прошлых лет, колледжей и иностранных граждан вуз откроет с 27 июня. Об этом сообщает управление стратегических коммуникаций учебного заведения.

Абитуриентов будут готовить по русскому языку, профильной математике, обществознанию, истории, информатики, физике, химии, биологии, литературе, географии, английскому языку.

Начало очных занятий — с 27 июня, онлайн — по мере формирования групп по предметов. Для выпускников колледжей подготовка к профильным вступительным испытаниям тоже начнется после создания групп. Для них предусмотрена подготовка по 18 направлениям бакалавриата и специалитета.

Справки по телефону 8 (3452) 59-76-36. Заявку можно отправить на электронные почты o.v.bulatnikova@utmn.ru и e.y.vasileva@utmn.ru.