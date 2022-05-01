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В ТюмГУ начинаются подготовительные курсы для выпускников колледжей

Общество, 15:29 26 мая 2022

Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

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Подготовительные курсы к экзаменам в Тюменский госуниверситет для выпускников прошлых лет, колледжей и иностранных граждан вуз откроет с 27 июня. Об этом сообщает управление стратегических коммуникаций учебного заведения.

Абитуриентов будут готовить по русскому языку, профильной математике, обществознанию, истории, информатики, физике, химии, биологии, литературе, географии, английскому языку.

Начало очных занятий — с 27 июня, онлайн — по мере формирования групп по предметов. Для выпускников колледжей подготовка к профильным вступительным испытаниям тоже начнется после создания групп. Для них предусмотрена подготовка по 18 направлениям бакалавриата и специалитета.

Справки по телефону 8 (3452) 59-76-36. Заявку можно отправить на электронные почты o.v.bulatnikova@utmn.ru и e.y.vasileva@utmn.ru.

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# курсы , ТюмГУ , учебные курсы

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