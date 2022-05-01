Тюменский опыт расчетов в нефтегазовой отрасли представили на национальном саммите

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сроки расчетов между крупными заказчиками и промышленниками в законе о промышленной политике предложил закрепить заместитель губернатора Тюменской области, куратор нефтегазового кластера Андрей Пантелеев. Об этом он сообщил в ходе Национального промышленного саммита "Промышленная политика в новых реалиях", который прошел в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" 26 мая.

Он рассказал, что сейчас нефтегазовые компании уже снизили сроки оплаты со 120 до 30-15 дней. Некоторые начали работать по предоплате.

"У нас есть хороший пример — были сложные отношения между крупными федеральными сетями и производителями продуктов питания тоже по срокам оплаты. Правительство РФ приняло поправки в законе о торговле и ввело конкретные ограничения для расчета между компаниями. И отношения выстроились. То есть сегодня можно закрепить в законе о промышленности такие сроки расчетов. Самое главное, это даст такой долгосрочный посыл всей отрасли", - отметил Андрей Пантелеев.

Директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России Алексей Матушанский поддержал идею, сказав, что в ведомстве будут работать в этом направлении.

Напомним, Тюменская область ориентирована на нефтегазовую отрасль. В регионе добывается более 50% всей российской нефти и 80% газа.

Виктория Макарова