Российским компаниям дадут возможность работать на базе центра "НОВАТЭК" в Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Возможность сервисным компаниям тестировать свои решения предоставят в лабораторно-исследовательском центре компании "НОВАТЭК". Об заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев сообщил на Национальном промышленном саммите "Промышленная политика в новых реалиях", который прошел в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" 26 мая.

"Содействие окажут тем российским сервисным компаниям, которые будут пробовать, ошибаться, но расти. Мы, как регион, готовы оказать всю необходимую помощь в консолидации и построении этих коммуникаций", - сказал Андрей Пантелеев.

Напомним, в Тюменской области 25 мая состоялось открытие первой очереди лабораторно-исследовательского центра компании "НОВАТЭК". В Центре семь лабораторий – по комплексному исследованию керна, флюидов, буровых и тампонажных растворов, жидкостей и пропантов для проведения гидроразрывов пласта, исследованию многомерзлых грунтов, лабораторию надежности нефтегазового промысла и лабораторию экологического мониторинга.

Виктория Макарова