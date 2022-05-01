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Восемь оркестров детских школ искусств выступят на площади 400-летия Тюмени

Общество, 08:35 27 мая 2022

culture.gov.ru | Фото: culture.gov.ru

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Восемь оркестров детских школ искусств города Тюмени и один сводный оркестр выступят на площади 400-летия Тюмени 4 июня в рамках Второго городского фестиваля детских оркестров "Новый Олимп". Начало – в 15 часов, сообщает пресс-служба ДШИ "Этюд".

Тюменцы и гости города увидят не только разные оркестры, но также услышат сольное исполнение балалайки классической и балалайки деревенского строя, домры, баяна, гитары. По итогам тематических блоков для юных зрителей проведут импровизированные викторины.

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# оркестр , фестиваль

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