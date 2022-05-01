Тюменские специалисты IT-компаний в числе первых получили льготную ипотеку

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Ипотека для IT-специалистов выдается уже в 11 городах России. В их числе Тюмень, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тверь и другие областные центры, сообщили в банке ДОМ.РФ 27 мая.

"Льготная ипотека - важный шаг для поддержки IT-сферы в России. Программа будет способствовать притоку молодых кадров, позитивно скажется на экономике страны в целом. ДОМ.РФ как оператор госпрограммы обеспечит выдачу кредитов, уже сейчас мы видим высокую востребованность IT-ипотеки: в банки поступило более 4,5 тысяч заявок", — сказал заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

В организации рассчитывают, что до конца 2022 года будет выдано не менее 10 тысяч кредитов на сумму около 50 млрд рублей.

Ранее ДОМ.РФ направил банкам списки IT-компаний, специалисты которых смогут воспользоваться льготной ипотекой. В реестре значится около 9 тыс. организаций, которые аккредитованы Минцифры и являются получателем налоговых льгот.