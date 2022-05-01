Турнир по мини-футболу "Отцы и дети" пройдет в Тюмени

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

Семейный турнир по мини-футболу "Отцы и дети" пройдет в спортивном комплексе "Центральный" в Тюмени 29 мая в 12 часов, сообщает пресс-служба городского департамента по спорту и молодежной политике.

Команды будут состоять из трех взрослых и четырех детей. Также в соревнованиях обязательны два условия: вратарь – ребенок, взрослый игрок делает только передачи мяча.

Победители турнира получат переходящий Кубок, участников наградят медалями и дипломами.