Победителей конкурса "Сделаем город комфортнее" наградили в Тюмени

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

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Электросамокаты и велосипеды выиграли победители конкурса "Сделаем город комфортнее", сообщает администрация Тюмени. Участники конкурса проголосовали за преображение областного центра и выбрали проекты будущего благоустройства.

Одна из победительниц Наталья Полуянова свой голос отдавала за дизайн-проекты, предполагающие обустройство озелененных зон с акцентом на сохранение деревьев и дополнительные посадки. Тюменка считает важным создавать территории, рассчитанные на посетителей разных возрастов.

Жительница Тюмени Ольга Тимофеева выиграла велосипед, а тюменки Инна Брейдер и Екатерина Лапская стали обладательницами сертификатов в аквапарк.

До 30 мая горожане могут выбирать понравившийся дизайн-проект территорий, которые будут благоустроены в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в 2023 году и ввыиграть призы.