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Тобольский гастрофестиваль "Сибирский баурсак" получил статус областного

Общество, 18:04 27 мая 2022

группа "Тобольский муниципальный район" ВКонтакте | Фото: группа "Тобольский муниципальный район" ВКонтакте

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Гастрономический фестиваль "Сибирский баурсак" в с. Санниково Тобольского района этим летом станет областным. Об этом сообщил глава района Леонид Митрюшкин в своих социальных сетях.

"В прошлом году мы провели этот фестиваль впервые, он нашел большой отклик", — отметил он.

В минувшем году на фестивале мастерицы испекли баурсак — традиционное мучное изделие — огромных размеров. Событие зафиксировали в Книге рекордов России.

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# гастрономический фестиваль , татары , Тобольск

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