Тюмень присоединится к акции "Пять шагов для городов"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень намерена принять участие в программе "Пять шагов для городов", проекте, запущенном корпорацией развития ВЭБ.РФ в апреле 2022 года. Сбор проектов от жителей нашего города начнется в ближайшее время на сайте. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте рассказал глава Тюмени Руслан Кухарук.

Программа предлагает определить приоритеты в развитии конкретного города и сфокусироваться на одной из тем: жилые районы, экология, тактический урбанизм, городское здоровье или событийные программы города.

Проект направлен на развитие российских городов и повышение их привлекательности для молодежи. Программу благоустройства Руслан Кухарук обсудил на встрече с представителями корпорации развития ВЭБ.РФ Алексеем Широковым и Евгением Щербаковым.

| Фото: Руслан Кухарук во ВКонтакте | Фото: Руслан Кухарук во ВКонтакте

"Тюмень по многим показателям занимает лидирующие позиции, это помогает не только привлекать в наш город инвесторов, но и дает нам возможность принимать решения по реализации масштабных, финансово емких проектов, - отметил глава города. - У тюменцев много идей, которые можно предложить к реализации".