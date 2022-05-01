Тюменцы реализуют семь творческих проектов при поддержке магистрантов Школы-студии МХАТ

МТЦ "Космос" МТЦ "Космос"

Семь проектов - спектакли, пьесы, хореографические постановки - реализуют тюменцы на базе МТЦ "Космос" при поддержке магистрантов Школы-студии МХАТ. Итоги питчинга идей в рамках проекта "Архивация нас" подвели 25 мая. Эксперты рассмотрели 22 проекта.

По информации пресс-службы "Космоса", победителями стали: Аэлита Садретдинова с проектами "Аэлита. Инвентаризация" и "Привет, сосед". Ее проект будут курировать магистрантки Карина Бесолти и Елена Ненашева. Перформанс "Всплеск лягушки" Натальи Булатовой поможет реализовать Дмитрий Соболев. Форум-спектакль "Вчерашний подросток" тюменец Джамиль Нетреба организует при помощи магистранта Никиты Щетинина.

Мадина Саткеева проведет цифровое исследование города "Наблюдатель" с куратором Евгением Маленчевым. Артем Адутов создаст иммерсивную выставку "Ex-позиция", куратор — Дмитрий Курочкин. Мадина Омарова реализует проект инсталляции об исламском феминизме The wall вместе с Ринатом Ташимовым.

"Участники питчинга показали очень высокий уровень подготовки по результатам генераций проекта. Много проектов, которые строятся на том, что людей волнует, что они лично переживали — это и исследования себя, и целых групп людей. Мой безусловный фаворит — это проект про исламский феминизм", — сказала руководитель Молодежного театрального центра "Космос" Александрина Шаклеева.

Постановка проектов начнется 1 июня. Показы пройдут 12 и 13 июня.

Напомним, МТЦ "Космос" выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив на реализацию проекта "Архивация нас". Также проект поддержали Школа-студия МХАТ, театральная площадка MOÑ, Казань, арт-пространство 2V при Омском государственном "Пятом театре" и мейкеры из арт-резиденции фестиваля "ХАОС", Новосибирск.