  • 28 мая 202228.05.2022суббота
  • USD66,4029
    EUR69,4353
  • В Тюмени 20..22 С 7 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Новый туристический маршрут откроют на Дне города в Ялуторовске

Общество, 16:01 28 мая 2022

с личной страницы главы Ялуторовска Вячеслава Смелика во ВКонтакте | Фото: с личной страницы главы Ялуторовска Вячеслава Смелика во ВКонтакте

Жители Ялуторовска отметят 363-летие города 25 июня. Нововведением в этом году станет туристический пешеходный маршрут по исторической части города "Говорящий город декабристов".

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила председатель комитета по культуре и туризму администрации города Ирина Мелкова.

Для гостей праздника откроют 14 развлекательных площадок: спортивные, концертные, творческие, игровые. Будут работать ярмарки и выставки.

На площади Победы на торжественном открытии пройдет театрализованное шествие "Малый город больших людей". "За основу мы взяли тему Года культурного наследия народов России - "Живое наследие - мост в будущее". На всех площадках так или иначе мы будем говорить о традициях, обычаях нашего города и народа", - рассказала Ирина Мелкова.

На Сретенской площади откроют фестиваль национальных сообществ "Венок дружбы". В фольклорно-этнографическом музее под открытым небом представят интерактивные подворья, которые иллюстрируют быт, традиции, обычаи, ремесла, кухню и развлечения национальных сообществ. В Ялуторовском остроге пройдут мастер-классы, выставки, ярмарка, финал городского конкурса красоты "Сударушка - 2022".

На гастрономическом фестивале "Битва блинопеков" горожане попробуют испечь самый большой блин и занести его в Книгу рекордов России.

Юлия Карандашева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День города , туризм , Ялуторовск

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:39 28.05.2022Более 120 тюменцев подали заявки на вступление в регистр доноров костного мозга
17:48 28.05.2022МЧС по Тюменской области напомнило о правилах безопасного отдыха на пляжах
17:31 28.05.2022Творческие тюменцы могут стать героями документального фильма
16:41 28.05.2022Тюменцам расскажут об особенностях создания некоммерческой организации