Сервис для предпринимателей по запуску производства с нуля создают в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сервис по запуску производства с нуля для малого и среднего бизнеса разрабатывают в Тюменской области. Заказчик будет получать все необходимое — от оборудованной площадки до помощи в поисках рынков сбыта.

Об этом сообщила директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец на Национальном саммите "Промышленная политика в новых реалиях" в Москве.

"Подобная поддержка создает надежные условия для развития бизнеса и, как следствие, стабилизирует экономику", — отметила она.

Ольга Романец рассказала, что в Тюменской области, где зарегистрировано 66 тысяч компаний малого и среднего бизнеса, достаточно примеров успешного опыта сотрудничества государства, крупных корпораций и местного бизнеса. Сейчас эту практику нужно максимально тиражировать в регионах.