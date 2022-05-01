  • 28 мая 202228.05.2022суббота
  • USD66,4029
    EUR69,4353
  • В Тюмени 20..22 С 7 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменском районе летом планируют трудоустроить три тысячи подростков

Общество, 12:18 28 мая 2022

"Отряд мэра Тюмень" во "ВКонтакте" | Фото: "Отряд мэра Тюмень" во "ВКонтакте"

Три тысячи подростков планируется трудоустроить в Тюменском районе через Центр занятости населения в летний период. Об этом сообщают в пресс-службе главы района.

С помощью тюменцев планируется воплотить в жизнь 102 идеи. Дети могут записаться на экологичные направления, спортивные или добровольческие. Кроме этого, в планах реализовать проекты "Мы – спортивные блогеры" и "Медиастрана".

Наибольшая часть инициатив нацелена на приобщение подростков к мировой и отечественной культуре.

В 2022 году в Тюменском районе через Центр занятости населения собираются трудоустроить 3 тыс. 430 человек, почти три тысячи их них – в летний период. Трудовое лето в районе стартует третьего июня.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# подростки , трудовое лето , Тюменский район , Центр занятости населения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:01 28.05.2022В Уватском районе накануне отопительного сезона заменят более 2 км сетей теплоснабжения
12:42 28.05.2022Дневной стационар начал работу в амбулатории тюменской больницы №19
12:18 28.05.2022В Тюменском районе летом планируют трудоустроить три тысячи подростков
11:58 28.05.2022Еще 7 км велодорожек построят в Тюмени в 2022 году