В Тюменском районе летом планируют трудоустроить три тысячи подростков

| Фото: "Отряд мэра Тюмень" во "ВКонтакте" | Фото: "Отряд мэра Тюмень" во "ВКонтакте"

Три тысячи подростков планируется трудоустроить в Тюменском районе через Центр занятости населения в летний период. Об этом сообщают в пресс-службе главы района.

С помощью тюменцев планируется воплотить в жизнь 102 идеи. Дети могут записаться на экологичные направления, спортивные или добровольческие. Кроме этого, в планах реализовать проекты "Мы – спортивные блогеры" и "Медиастрана".

Наибольшая часть инициатив нацелена на приобщение подростков к мировой и отечественной культуре.

В 2022 году в Тюменском районе через Центр занятости населения собираются трудоустроить 3 тыс. 430 человек, почти три тысячи их них – в летний период. Трудовое лето в районе стартует третьего июня.