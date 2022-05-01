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Дневной стационар начал работу в амбулатории тюменской больницы №19

Общество, 12:42 28 мая 2022

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Дневной терапевтический стационар начал работу в московской амбулатории Областной больницы №19. За день курс лечения в среднем проходят 25 человек, сообщает пресс-служба больницы.

Помещение площадью 96 кв. метров имеет отдельный вход. В палате расположены пять кроватей для пациентов, кабинет врача-терапевта, процедурный кабинет, а также есть большой холл.

Дневной стационар рассчитан на пациентов, которые не нуждаются в круглосуточном наблюдении. В учреждении могут получить инфузионную терапию тюменцы с сердечно-сосудистыми, опорно-двигательными патологиями, сахарным диабетом и другими заболеваниями.

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# дневной стационар , Областная больница №19

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