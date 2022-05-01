В Тюменскую область на соревнования приехали парашютисты со всей России

| Фото: Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Более 50 спортсменов со всей России поучаствуют в состязаниях по парашютному спорту на "Кубок Александра Ефремова", который проходит в Ялуторовском районе 28 и 29 мая. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

В парашютной дисциплине "точность приземления" участвуют парашютисты от 14 до 70 лет. Они приехали из Нижневартовска, Сургута, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Омска, Челябинска, Ишима, Увата, Тюмени и Ялуторовска.

Проходят соревнования на аэродроме "Пустошкино". 28 мая старт – в 8 часов утра, открытие состоится в 11 часов. На следующий день 29 старт намечен на 7 часов утра, награждение будет в 15 часов.

Напомним, Александр Ефремов - почетный член тюменского авиаклуба, один из первых фотокорреспондентов, который делал репортажи с высоты птичьего полета из-под купола открытого парашюта. 12 мая 2000 года он погиб в Чечне, выполняя служебное задание, посмертно награжден медалью "За отвагу". Соревнования его памяти проводятся с 2001 года. В этом году они приобрели статус всероссийских.