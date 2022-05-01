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Начало июня в Тюмени будет солнечным и теплым

Общество, 10:20 30 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Переменчивую погоду прогнозируют синоптики в Тюмени в ближайшую неделю, с 30 мая по 5 июня. Как отмечает метеоцентр Фобос, в последние дни мая еще возможны дожди, но с наступлением июня осадки прекратятся, а температура воздуха повысится.

30 и 31 мая в Тюмени синоптики прогнозируют кратковременные дожди, дневная температура воздуха в эти дни составит от 14 до 16 градусов, ночная – до плюс 9. Скорость северного ветра достигнет 6 метров в секунду.

1 июня днем потеплеет до плюс 22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до плюс 7. В течение суток ожидается переменная облачность, умеренный северо-западный ветер.

2 июня синоптики прогнозируют солнечную погоду. Днем температура воздуха составит плюс 20 градусов, ночью – плюс 7. Скорость западного ветра достигнет 5 метров в секунду.

3 июня днем ожидается плюс 17 градусов, ночью – плюс 7. Осадков не прогнозируется, ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.

В выходные дни, 4 и 5 июня, дневная температура воздуха составит от 17 до 21 градуса, возможен небольшой дождь, скорость юго-западного ветра достигнет 5 метров в секунду.

Любовь Голышева

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# погода , погода в Тюмени

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