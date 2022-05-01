На юге Тюменской области ожидаются заморозки в ночь на 2 июня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заморозки ожидаются в отдельных территориях юга Тюменской области в ночь на 2 июня.

Об этом жителей региона предупреждают специалисты Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Второго июня в ночные часы средняя температура воздуха на юге Тюменской области составит от 2 до 7 градусов тепла. При этом местами на почве и в приземном слое возможны заморозки от ноля до минус пяти градусов", - отмечают синоптики.

В этот день прогнозируют также сильный северо-западный ветер с порывами до 11 метров в секунду. Осадки маловероятны.

Возможность заморозков на почве сохранится также 3 и 4 июня.