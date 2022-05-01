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39 студентов колледжей Тюменской области отправятся на студвесну в Челябинск

Общество, 11:35 31 мая 2022

vk.com/studvesna74

39 победителей и призеров областной студвесны из девяти колледжей и техникумов региона выступят на первой Российской студенческой весне для ссузов в Челябинске с 3 по 8 июня. Об этом сообщает медицацентр молодежной политики Тюменской области.

В состав делегации вошли студенты из Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, колледжа искусств ТГИК, филиала медколледжа из Ялуторовска, многопрофильного колледжа ТИУ и других.

Тюменцы представят проекты по направлениям: вокальному, инструментальному, танцевальному, театральному, оригинальному жанру, моде, медиа, арт и региональной программе. Лучшие номера войдут в программу II гастрольного тура победителей Российской студвесны и отправятся в трехнедельное путешествие по пяти регионам страны.

Напомним, в 2022 году фестиваль для учащихся профессиональных образовательных организаций проводится впервые. На конкурс приедут более 2 тыс. студентов из 60 регионов России.

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# колледжи , Российская студенческая весна , студенты , техникумы

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