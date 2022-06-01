Тюменский гуминовый препарат "Росток" испытывают на полях Азербайджана

| Фото: mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

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Гуминовый препарат "Росток", который производит Тюменский научно-производственный центр "Эврика", проходит испытания на полях Азербайджана. Первую партию удобрения объемом в 75 литров отправили из Тюмени в апреле.

Об этом рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" исполнительный директор компании Валентина Грехова.

"Говорить о результатах пока рано - испытания ещё проходят. Итоги будут известны в сентябре-октябре 2022 года", - уточнила руководитель.

По соглашению о сотрудничестве между тюменской компанией и центром аграрных инноваций Азербайджана препарат пройдет испытания на 12 сельскохозяйственных культурах, общая площадь опытных площадок - 27 га.

По словам Валентины Греховой, такие масштабные зарубежные испытания проводятся впервые. До этого были разовые поставки в Казахстан, Белоруссию. Интерес к использованию "Ростка" в промышленных объемах она связывает с экологичностью природного сырья, которое используется для его изготовления. А научная основа разработки является гарантией качества и результата.

Напомним, что тюменский гуминовый препарат играет важную роль в повышении урожайности и устойчивости растений к воздействию стрессовых факторов. На тюменской площадке НПЦ "Эврика" производит по запатентованной технологии более 120 тонн "Ростка" в год.

Оксана Корнеенкова