600 тюменских школьников прошли строем и исполнили пионерские песни

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Более 600 детей из 36 школ объединил праздничный смотр строя и песни, посвященный 100-летию Всесоюзной пионерской организации, который состоялся на площади 400-летия Тюмени 1 июня, в Международный день защиты детей.

"Городской смотр строя и песни — хорошая и добрая традиция, для кого-то откликающаяся памятью создания Всесоюзной пионерской организации, для кого-то желанием и стройностью показать стройность своих рядов и командный дух, взаимовыручку и поддержку. При всей нашей разности для всех поколений тюменцев важно продолжать чувствовать единение, сохранение традиций и передачу их следующему поколению. У каждого из вас есть возможность проявить себя, командную подготовку, тягу к победе", — обратился к участникам заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента образования и науки Алексей Райдер.

Директор департамента образования администрации Тюмени Дина Горковец уверена, что участников события было бы гораздо больше, но многие дети отправились отдыхать на каникулы.

"Сегодня воедино слились несколько праздников: День защиты детей, официальное начало летних каникул. И в этом году мы празднуем столетие с основания пионерской организации. Смотр строя и песни проводится в Тюмени во второй раз. Мы планировали провести его в День пионерии, 19 мая, но не позволили погодные условия. Решили перенести мероприятие на другую дату, дети готовились, ждали. Сегодня солнце, ясное небо, это здоров чествовать наших ветеранов пионерии, нынешнее поколение", — говорит она.

Открыли смотр строя и песни ученики гимназии №83. Перед зрителями они выступили с дирижером и барабанщиками.

В репертуар тюменских школьников - участников смотра - вошли популярные в Советском союзе песни: "Взвейтесь кострами", "Пусть всегда будет солнце" и другие.

Для учащихся организовали игровые площадки на пионерскую тематику. В завершении всех угостили мороженым от "Тюменского пломбира".

В празднике приняли участие и ветераны пионерского движения. Учитель школы №62, бывшая вожатая и сотрудник дворца "Пионер" Галина Моржова считает, что пионерское движение нужно обязательно возрождать, эти формы работы играют большую роль в воспитании патриотизма. "В наше время много разных проблем: и связанные с экологией, и с отношениями в семьях, бывают что и сейчас есть никому не нужные дети. Я сегодня посмотрела на парад и сделала небольшой вывод о том, что мало 6-7 классов. Это переходный возраст. Надо обращать внимание на них и воспитывать в них лучшие качества через такие формы работы", — полагает она.

По словам пенсионерки Людмилы Тальчук, работавшей старшей пионерской вожатой в школах №26 и 4, на мероприятии заметен интерес ребят к пионерии. Организация, по мнению тюменки, воспитывала граждан, которые совершали добрые дела.

"Пионерская организация воспитывала детей, поднимала дух. Столько прекрасных ребят, защитников родины, ученых, передовиков производства вышли из пионерии. Они занимались профориентацией, трудовыми делами, культурно-массовыми мероприятиями, которые сплачивали ребят", — заключила она.

Инна Пахомова