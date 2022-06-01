Старшеклассникам Тюмени помогут определиться с будущей профессией

| Фото: "Точка кипения" | Фото: "Точка кипения"

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Мастер-класс "Будьте в ТОПе: как определиться с будущей профессией" для старшеклассников и их родителей пройдет в "Точке кипения" 2 июня в 15 часов. Об этом сообщает центр занятости Тюменской области.

Экспертами встречи станут организатор молодежного коворкинга для подростков и эксперт по профориентации Елена Водотыко и психологи кадрового центра "Работа России" Анна Рябова и Лидия Латко.

Они расскажут, какие профессии будут востребованы в ближайшем будущем, как бесплатно отправиться на экскурсию на крупные и важные производства региона, а также проведут тестирование на определение сильных сторон.

Нужна предварительная регистрация по ссылке.