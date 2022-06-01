  • 1 июня 20221.06.2022среда
  • В Тюмени 17..19 С 6 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Старшеклассникам Тюмени помогут определиться с будущей профессией

Общество, 13:55 01 июня 2022

"Точка кипения" | Фото: "Точка кипения"

Далее в сюжете Тысячу тестов на выявление оспы обезьян отправит в регионы Роспотребнадзор

Мастер-класс "Будьте в ТОПе: как определиться с будущей профессией" для старшеклассников и их родителей пройдет в "Точке кипения" 2 июня в 15 часов. Об этом сообщает центр занятости Тюменской области.

Экспертами встречи станут организатор молодежного коворкинга для подростков и эксперт по профориентации Елена Водотыко и психологи кадрового центра "Работа России" Анна Рябова и Лидия Латко.

Они расскажут, какие профессии будут востребованы в ближайшем будущем, как бесплатно отправиться на экскурсию на крупные и важные производства региона, а также проведут тестирование на определение сильных сторон.

Нужна предварительная регистрация по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мастер-класс , старшеклассники , Центр занятости населения , школьники

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:35 01.06.2022Тюменским педагогам, школьникам и родителям напомнят о кибербезопасности
15:24 01.06.2022Иностранные студенты ТюмГМУ изучают русскую грамматику по мультфильму "Чертёнок № 13"
15:12 01.06.2022Тюменские артисты устроили уличный концерт для маленьких пациентов больницы
15:02 01.06.2022Автобусы №№ 16 и 45 пустят в объезд на время чемпионата Тюменской области по велоспорту