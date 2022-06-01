  • 1 июня 20221.06.2022среда
  • В Тюмени 17..19 С 6 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тысячу тестов на выявление оспы обезьян отправит в регионы Роспотребнадзор

Общество, 14:39 01 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Иностранные студенты ТюмГМУ изучают русскую грамматику по мультфильму "Чертёнок № 13"

1 тыс. комплектов тестов "Вектор-ПЦРрв-ВОО", позволяющих за несколько часов установить наличие патогена оспы обезьян, готова к поставке в регионы РФ. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Первичная диагностика с помощью тест-систем будет проводиться на базе 20 организаций Роспотребнадзора, куда будут поступать биоматериалы людей с симптомами, свидетельствующими о возможном инфицировании.

Особое внимание будет уделяться тем, кто прибыл из стран, где уже зарегистрированы случаи заражения.

Отмечается, что настоящее время в России не зафиксированы случаи заражения оспой обезьян. Роспотребнадзор принимает все меры для недопущения завоза инфекции и купирования возможности ее распространения на территории страны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# оспа обезьян , Роспотребнадзор

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:35 01.06.2022Тюменским педагогам, школьникам и родителям напомнят о кибербезопасности
15:24 01.06.2022Иностранные студенты ТюмГМУ изучают русскую грамматику по мультфильму "Чертёнок № 13"
15:12 01.06.2022Тюменские артисты устроили уличный концерт для маленьких пациентов больницы
15:02 01.06.2022Автобусы №№ 16 и 45 пустят в объезд на время чемпионата Тюменской области по велоспорту