Тысячу тестов на выявление оспы обезьян отправит в регионы Роспотребнадзор

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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1 тыс. комплектов тестов "Вектор-ПЦРрв-ВОО", позволяющих за несколько часов установить наличие патогена оспы обезьян, готова к поставке в регионы РФ. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Первичная диагностика с помощью тест-систем будет проводиться на базе 20 организаций Роспотребнадзора, куда будут поступать биоматериалы людей с симптомами, свидетельствующими о возможном инфицировании.

Особое внимание будет уделяться тем, кто прибыл из стран, где уже зарегистрированы случаи заражения.

Отмечается, что настоящее время в России не зафиксированы случаи заражения оспой обезьян. Роспотребнадзор принимает все меры для недопущения завоза инфекции и купирования возможности ее распространения на территории страны.