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Иностранные студенты ТюмГМУ изучают русскую грамматику по мультфильму "Чертёнок № 13"

Общество, 15:24 01 июня 2022

группа Тюменского ГМУ Вконтакте | Фото: группа Тюменского ГМУ Вконтакте

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Задания для изучения русского языка для иностранных студентов в Тюменском государственном медицинском университете разрабатывают на основе мультфильма "Чертёнок № 13". Картину используют как материал для аудирования из-за подходящей лексики и нестандартных героев, сообщает пресс-служба медвуза.

"У персонажей картины четкая дикция, их лексика и грамматика соответствует первому сертификационному уровню. Мультфильм особенно полезен для изучения местоимения "себя", поскольку оно неоднократно повторяется в разных падежных формах", — поясняет доцент ТюмГМУ Янина Чернявская.

По мнению лингвиста, мультфильм мотивирует иностранных студентов изучать русских язык благодаря положительным эмоциям и юмору.

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# иностранные студенты , ТюмГМУ

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