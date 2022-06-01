Гранты до 500 тыс. рублей молодые предприниматели Тюменской области смогут выиграть на конкурсе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Гранты до 500 тыс. рублей на развитие своего дела смогут получить молодые предприниматели Тюменской области по итогам конкурса, который стартует в июле 2022 года, сообщает региональный информационный центр.

Конкурс предусматривает следующие условия: возраст - от 14 до 25 лет включительно; необходимо быть юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в том числе применяющим налог на профессиональный доход (самозанятым); софинансирование - минимум 25%; регистрация в Тюменской области; обучение в региональном Центре поддержки предпринимательства (анонс о старте обучения будет размещен здесь).

На грантовую программу предусмотрено финансирование в размере 35 млн рублей: 27% - из федерального бюджета, 73% - из регионального.

Напомним, о новой мере поддержки рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор после встречи с молодыми предпринимателями региона.