  • 1 июня 20221.06.2022среда
  • В Тюмени 17..19 С 6 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Гранты до 500 тыс. рублей молодые предприниматели Тюменской области смогут выиграть на конкурсе

Экономика, 15:46 01 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Педагог центра "Аванпост" Тюменской области вошел в тройку победителей на всероссийском форуме

Гранты до 500 тыс. рублей на развитие своего дела смогут получить молодые предприниматели Тюменской области по итогам конкурса, который стартует в июле 2022 года, сообщает региональный информационный центр.

Конкурс предусматривает следующие условия: возраст - от 14 до 25 лет включительно; необходимо быть юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в том числе применяющим налог на профессиональный доход (самозанятым); софинансирование - минимум 25%; регистрация в Тюменской области; обучение в региональном Центре поддержки предпринимательства (анонс о старте обучения будет размещен здесь).

На грантовую программу предусмотрено финансирование в размере 35 млн рублей: 27% - из федерального бюджета, 73% - из регионального.

Напомним, о новой мере поддержки рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор после встречи с молодыми предпринимателями региона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гранты , молодые предприниматели , поддержка

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:46 01.06.2022Гранты до 500 тыс. рублей молодые предприниматели Тюменской области смогут выиграть на конкурсе
14:51 01.06.2022На тюменских заправках цены на газ упали на 26% с начала 2022 года
14:28 01.06.2022Сбербанк снизил ипотечные ставки на ИЖС
13:34 01.06.2022Тюменский гуминовый препарат "Росток" испытывают на полях Азербайджана