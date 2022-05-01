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Александр Моор обсудил с молодыми предпринимателями проблемы и вопросы, с которыми они сталкиваются

Губернатор, 12:08 27 мая 2022

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

За завтраком с молодыми предпринимателями обсудили проблемы и вопросы, с которыми они сталкиваются. Говорили о перспективных нишах, возможности создания в Тюменской области медицинского и IT-кластеров, наставниках, мотивации и многом другом.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Ребята рассказали о своих проектах, и, по словам главы региона, некоторые по-хорошему удивили. Губернатор дал поручение коллегам проработать и оказать возможную поддержку.

С 13-летним начинающим фермером из Голышманово Александром Сотниковым Александр Моор поразмышлял, каким бизнесом можно заняться в таком возрасте. В качестве примера он предложил пример из детства - для спортивной команды ребята наносили на футболки с помощью трафарета и краски номера и фамилии игроков. Сейчас это могло бы стать неплохим бизнесом, считает Моор.

"Рассказал о новой форме финансовой поддержки. Уже в июле мы начнем выдавать бизнесменам от 14 до 25 лет гранты для развития своего дела: до полумиллиона рублей. Предприниматель со своей стороны должен инвестировать четверть от суммы полученного гранта. Посоветовал молодым людям следить за трендами, ничего не бояться и быть готовыми перестроиться под любые обстоятельства. Мы заинтересованы, чтобы в жизнь воплощались самые смелые идеи и планы предпринимателей", - написал губернатор.

Напомним, в Тюмени в Западно-Сибирском инновационном центре проходит форум "День предпринимателя-2022. Большая бизнес-планерка". На него зарегистрировались 1 тыс. 500 предпринимателей.

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# Александр Моор , предприниматели

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