В Тюменской области высокий предпринимательский потенциал благодаря доверию к власти, уверен декан МГУ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Александр Моор обсудил с молодыми предпринимателями проблемы и вопросы, с которыми они сталкиваются

Предпринимательский потенциал в Тюменской области высокий, составляет 30%. Все это благодаря уровню доверия к власти, сказал доктор экономических наук, декан экономфака МГУ им. Ломоносова Александр Аузан в режиме онлайн во время ток-шоу "Тюменская область – бизнес-код региона" на форуме "День предпринимателя – 2022" в Тюменском технопарке 27 мая.

По его мнению, именно малое и среднее предпринимательство способно "вылечить" российскую экономику в условиях жестких санкций, которые произошли за короткий срок – три недели.

"Если оценивать экономику страны по десятибалльной системе, то она находится за ее пределами. Только малый и средний бизнес способен заниматься развитием экономики так, как это было к кризисные 90-ые годы, в 1998, 1999 годах. У большого бизнеса сейчас свои задачи", - уверен декан МГУ.

Государственная политика в отношении МСП уже меняется. Важное сейчас - решать вопросы выживания, добавляет он. "В кризисе нужно понимать, что часть вы потеряете, вас ждет плата за вхождение в другой этап экономической деятельности, но неудач не нужно бояться. Задача может быть решена при быстрой либерализации госполитики", - говорит Александр Аузан.

Одна из главных проблем современного предпринимательства – это технологическая блокада. Из-за этого российская экономика будет двигаться путем техдеградации. Будущее экономики - в людях, мозгах, которые нужно удержать.

"За два года Россия создала новые цифровые экосистемы, цифровые платформы, активно развиваются каршеринг, мобильный банкинг. Нужно зацепиться за горизонт, все это нужно удержать. Держать цифровые технологии, линейку креативных индустрий", - отметил декан МГУ Александр Аузан.

Добавим, 1 тыс. 500 предпринимателей зарегистрировались на форум "День предпринимателя". Программа форума доступна по ссылке.

В Тюменской области за 2021 год количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 2 тысячи. На начало 2022 года эта цифра составила 66 тыс. 447 человек.

Анжела Лебедева