Самозанятые Тюменской области представят товары на ярмарке в День предпринимателя

| Фото: группа "Ярмарка Самозанятых" ВКонтакте | Фото: группа "Ярмарка Самозанятых" ВКонтакте

Ярмарка самозанятых откроется на форуме "День предпринимателя-2022" в Тюменском технопарке 27 мая с 10 до 18 часов.

По информации организаторов, самозанятые представят ростовые цветы, неоновые вывески, футболки с акварельными принтами, микрозелень, картины, бижутерию ручной работы и другие товары для дома и личного пользования.

Для участия в форуме и ярмарке зарегистрироваться здесь. Участие бесплатное.