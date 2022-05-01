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Самозанятые Тюменской области представят товары на ярмарке в День предпринимателя

Экономика, 14:16 26 мая 2022

группа "Ярмарка Самозанятых" ВКонтакте | Фото: группа "Ярмарка Самозанятых" ВКонтакте

Ярмарка самозанятых откроется на форуме "День предпринимателя-2022" в Тюменском технопарке 27 мая с 10 до 18 часов.

По информации организаторов, самозанятые представят ростовые цветы, неоновые вывески, футболки с акварельными принтами, микрозелень, картины, бижутерию ручной работы и другие товары для дома и личного пользования.

Для участия в форуме и ярмарке зарегистрироваться здесь. Участие бесплатное.

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# День предпринимателя , самозанятые

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